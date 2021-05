Ein herrliches Frühlingswochenende liegt hintern uns - und nicht wenige haben da ihre Fahrräder aus dem Keller geholt und sich auf den Sattel geschwungen. Jetzt geht die Saison wieder los - und so mancher würde sich auch gerne einen neuen Drahtesel zulegen. Aber: genau das ist derzeit fast ein Ding der Unmöglichkeit. In den Fahrradläden sind viele Marken ausverkauft - Bestellungen häufig mit monatelangen Wartzeiten verbunden. Den Fahrradboom in der Coronakrise spüren auch die kleinen Fahrradmanufakturen in der Region. Peter Lauber hat in Pforzheim eine besucht.