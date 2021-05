Mal eben bei Rot noch über die Ampel fahren: In Karlsruhe, Pforzheim und Baden-Baden könnte das am Mittwoch teuer werden. In der Region kontrollierte die Polizei verstärkt Fahrradfahrer.

In der Region Karlsruhe fanden am Mittwoch verstärkt Fahrradkontrollen der Polizei statt. Hintergrund war ein bundesweiter Aktionstag. Auch in Bruchsal und Bad Schönborn (Kreis Karlsruhe) wurden Fahrradfahrer schwerpunktmäßig kontrolliert. Laut eines Polizeisprechers ging es dabei nicht primär darum Strafen zu verhängen, sondern aufzuklären. Zum Beispiel über die Gefahren eines toten Winkels beim Lkw.

Nicht nur Kontrollen, auch Aufklärung

Im Landkreis Karlsruhe waren rund 100 Beamten als Teil der bundesweiten Aktion "Sicher mobil leben" unterwegs. Die Polizei in Karlsruhe wollte neben Kontrollen auch aufklären und für richtiges Verhalten im Verkehr werben.

Jedes Jahr gibt es bundesweit eine Verkehrskontrollaktion, dieses Jahr stehen der Radverkehr im Mittelpunkt, weil er ein wesentlicher Bestandteil der Mobilitätswende sei, heißt es aus dem baden-württembergischen Innenministerium. Deshalb gehe es bei dem Kontrolltag nicht darum, eventuelles Fehlverhalten hart zu bestrafen, sondern um gegenseitige Rücksicht.

Polizei verzeichnet mehr Fahrradunfälle

An mehreren Standorten schaute deshalb die Polizei genauer hin und hielt Fahrradfahrer an. Die Polizei begründet die Schwerpunktaktion mit gestiegenen Fahrradunfällen. 2020 sind mehr Radfahrer als im Vorjahr verunglückt, die Zahl der getöteten Fahrradfahrer ist aber zurückgegangen. Das Ziel der baden-württembergischen Landesregierung sei allerdings die "Vision Zero", also einen Straßenverkehr ohne Getötete oder Verletzte.