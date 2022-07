Ein 50-jähriger Radfahrer hat einen 38-jährigen Radfahrer nach einem Zusammenstoß in Karlsruhe mehrfach geschlagen. Laut Polizei stürzten beide Radler nach einem missglückten Überholmanöver auf dem Radweg, der 50-Jährige war nach Polizeiangaben so aufgebracht, dass er den am Boden liegenden 38-Jährigen mehrfach ins Gesicht schlug. Der zog sich durch den Sturz und die Schläge Verletzungen am Kopf zu.