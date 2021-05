In der Karlsruher Günther-Klotz-Anlage gibt es seit Dienstag eine Fahrrad-Schnelltest-Station. Ab 6:30 Uhr können sich Radfahrerinnen und Radfahrer dort testen lassen.

Mehrere Zelte stehen entlang der Alb in der Karlsruher Günther-Klotz-Anlage - einer beliebten Radpendlerstrecke in Karlsruhe. In den vergangenen Tagen wurde in einer Art Hau-Ruck-Aktion das Testzentrum aufgebaut. Von morgens früh bis abends können sich Radfahrerinnen und Radfahrer hier kostenlos testen lassen.

Teststation als Fingerzeig Richtung Sommer

Für den Karlsruher Rathauschef Frank Mentrup (SPD) ist die neue Teststation auch ein Experiment Richtung Sommer und weiterer Öffnungsschritte.

"Wir können hier für die Radpendler ein frühes Testangebot schaffen. Es ist ein tolles Signal auch in Richtung unseres geplanten Kultursommers mit Theaterbühne hier in der Günther-Klotz-Anlage und wie das funktionieren kann." Frank Mentrup (SPD), Oberbürgermeister Karlsruhe

Testung mit und ohne Voranmeldung möglich

Verantwortlich für die neue Station ist die Karlsruhe Event GmbH, betrieben wird sie vom Arbeiter-Samariter-Bund. Innerhalb von fünf Tagen wurde die Station aufgebaut.

"Das Fahrrad ist ohnehin das Mittel der Wahl während der Pandemie. Und das wollen wir hier nutzen und hoffen, dass es angenommen wird. Auch ohne Termin ist eine Testung möglich." Markus Wiersch, stv. Geschäftsführer Karlsruhe Event GmbH

300 Tests pro Tag sind möglich

Bis zu 300 Tests sollen im Fahrrad Drive-In in der Günther-Klotz-Anlage pro Tag möglich sein. Öffnungszeiten sind unter der Woche von 6:30 Uhr bis 18:30 Uhr und am Wochenende sowie an Feiertagen von 12 Uhr bis 16 Uhr. Die Teststation wird mindestens bis zum 31. August im Einsatz sein.