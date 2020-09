Die Polizei hat drei mutmaßliche Diebe festgenommen. Sie sollen Fahrräder und Pedelecs im Wert von über 150.000 Euro im Karlsruher Stadtgebiet gestohlen und in Polen weiterverkauft haben. Zwei der drei Verdächtigen konnten am frühen Dienstagmorgen auf gestohlenen Fahrrädern in Karlsruhe festgenommen werden, ein dritter konnte flüchten. Ein weiterer Verdächtiger wurde kurze Zeit später in seiner Wohnung festgenommen. Die Polizei durchsuchte insgesamt neun Wohnungen und stellte gestohlene Fahrräder, Fahrradrahmen und Betäubungsmittel sicher.