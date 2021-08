per Mail teilen

Mit einer Fahrraddemonstration wollen Klimaaktivisten am Samstag auf dem Karlsruher Marktplatz auf die Klimakrise aufmerksam machen. Ziel der Aktion ist es nach Angaben der Organisatoren, Menschen dazu zu bewegen, zu Fuß zu gehen, Rad zu fahren oder den ÖPNV zu nutzen. An dem Aktionstag auf dem Marktplatz beteiligen sich unter anderem Aktivisten von Fridays for Future und der Partei "Die Linke".