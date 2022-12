Fahrplanwechsel im Karlsruher Netz

per Mail teilen

Mit dem Fahrplanwechsel gilt ein neues Linienkonzept von Albtalverkehrsgesellschaft und DB Regio. Demnach fährt die AVG weiter mit den gelben Stadtbahnen in die Innenstädte von Karlsruhe oder Heilbronn. Die DB Regio bietet künftig zwischen Kraichgau, Karlsruhe, Rastatt und dem Murgtal schnellere Verbindungen mit neuen weiß-gelb-grauen Regionalexpresszügen. Durch die Neuordnung werden laut Verkehrsverbund die Takte dichter und es gibt mehr Platz für Fahrgäste und Fahrräder in den Zügen. Der Karlsruher Verkehrsverbund empfiehlt seinen Kunden, sich darüber zu informieren, ob und was sich im Einzelnen auf den Linien im Bus- und Bahnverkehr geändert hat.