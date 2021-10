Straßenbahnnetz soll laut Fahrgastverband ausgebaut werden

per Mail teilen

Der Fahrgastverband PRO BAHN hat in den vergangenen zwölf Monaten ein Entwicklungskonzept für den Nahverkehr auf der Schiene im Raum Karlsruhe erarbeitet. Geht es nach PRO BAHN, sollten insgesamt gut 350 Streckenkilometer aus- oder neugebaut werden.

Insgesamt 37 Projekte umfasst das Konzept, das PRO BAHN jetzt an politisch Verantwortliche, betroffenen Unternehme und Interessensverbände in der Region verteilen will - von der Hochgeschwindigkeits-Strecke über das Straßenbahnnetz bis hin zur Turmbergbahn. Einer der Schwerpunkte: PRO Bahn befürchtet, dass nach Inbetriebnahme der Karlsruher Kombilösung im Dezember das Mühlburger Tor im Westen der Karlsruher Innenstadt zum neuen Nadelöhr werden könnte, weil dort die oberirdischen Straßenbahnlinien mit den dort wieder aus dem Tunnel auftauchenden Straßenbahnen zusammentreffen. PRO BAHN fordert deshalb eine Ausweichstrecke, die rund ums Mühlburger Tor für Entlastung sorgen könne.