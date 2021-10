Passagierschiff auf dem Rhein bei Karlsruhe steckt weiter fest

Ein Schiff mit 90 Passagieren an Bord steckt auf dem Rhein bei Karlsruhe fest. Während der Schiffsverkehr unter Auflagen wieder läuft, gestaltet sich die Bergung schwierig.

Das Fahrgastschiff mit 90 Passagieren an Bord liegt seit Sonntagnacht bei Karlsruhe auf einem Kiesbett auf der Pfälzer Rheinseite. Das Schiff und die Passagiere an Bord sind unversehrt, doch bisher konnte das Bergungsschiff das festgefahrene Schiff nicht frei bekommen. Ein Grund sei der niedrige Wasserstand, wie die Wasserschutzpolizei in Ludwigshafen am Montagabend mitteilte. Die Aktion wurde mit Anbruch der Dunkelheit abgebrochen und soll am Dienstag fortgesetzt werden.

Der Rhein musste zwischenzeitlich für den Schiffverkehr gesperrt werden. Nach Aussagen des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamts konnte die Sperrung am Montagabend unter Auflagen aber wieder aufgehoben werden.

Niedrigwasser, Nebel und Fehleinschätzung

Das Fahrgastschiff war laut Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt am Sonntag auf seinem Weg nach Kehl wegen einer Fehleinschätzung des Schiffsführers auf das pfälzische Rheinufer aufgelaufen. Der Schiffsunfall ist der dritte innerhalb einer Woche auf dem Rhein bei Karlsruhe. Gründe waren jedes Mal der niedrige Rheinpegel, Nebel und menschliche Fehleinschätzung.

Wie das Schifffahrtsamt erklärte, sei wegen des Niedrigwassers derzeit nur die rechtsrheinische Fahrrinne frei gegeben und die linke gesperrt. Der Schiffsführer habe dies missachtet.

Schubverband steckte an gleicher Stelle fest

Wenige Stunden zuvor hatte es einen ähnlichen Zwischenfall an gleicher Stelle gegeben. Ein mit Benzin beladener Schubverband von mehreren Frachtern fuhr sich am Sonntagmorgen auf dem Rhein bei Karlsruhe fest. Laut Polizei war der Transport auf dem Weg von Rotterdam nach Straßburg. Unfallursache sei Überladung gewesen. Auch der Frachter wurde bei dem Unfall nicht beschädigt. Der Schaden an der Fahrrinne wird allerdings auf rund 40.000 Euro geschätzt. Auch bei diesem Zwischenfall kam es zu erheblichen Behinderungen der Schifffahrt.