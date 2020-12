In einem ICE von Karlsruhe nach Offenburg ist es zu einer Auseinandersetzung zwischen dem Zugbegleiter und einem Fahrgast gekommen. Der 40-Jährige war in Karlsruhe in den ICE gestiegen, in der Annahme, dass der Zug nach Paris fahren würde. Als er merkte, dass der Zug nach Basel fuhr, forderte er laut Polizei vom Zugbegleiter, den Zug zu stoppen. Als dieser dem Mann mitteilte, dass das nicht möglich sei, kam es zum Streit. Der Fahrgast schlug dem Zugbegleiter gegen die Brust und wurde am nächsten Halt in Offenburg von der Bundespolizei festgenommen.