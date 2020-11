per Mail teilen

In Pforzheim kam es am Freitagabend zu einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht. Ein 21-jähriger Mann prallte beim Rückwärtsfahren auf die offene Fahrzeugtür eines Mercedes. Ein 28-Jähriger Mann war gerade dabei, seine Tochter im Fahrzeug anzugurten, als er durch den Aufprall mit dem Kopf gegen die Mittelsäule seines Fahrzeugs prallte. Er zog sich Hämatome am Kopf zu, das Kind blieb unverletzt. Der Verursacher sprach noch kurz mit dem Verletzten und fuhr dann davon. Er konnte im Rahmen der Fahndung gestellt werden.