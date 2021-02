per Mail teilen

Die Karlsruher Polizei sucht nach wie vor den Fahrer oder die Fahrerin eines Wagens, der am Donnerstagabend einen Sechsjährigen am Ortausgang Weingarten (Kreis Karlsruhe) angefahren hat. Der Junge wurde schwer am Bein verletzt. Laut Zeugen handelte es sich wahrscheinlich um einen weißen Audi Kombi, der möglicherweise ein Pforzheimer Kennzeichen hat.