Bei einem Autounfall mit einem Wildschwein hat sich am Donnerstagabend in Pfinztal bei Karlsruhe ein 27-jähriger Mann verletzt. Laut Polizei war der Mann auf der B 293 von Berghausen in Richtung Jöhlingen unterwegs, als ein Wildschwein mit seinem Wagen kollidierte und bei dem Aufprall getötet wurde. Der Fahrer wurde durch den Fahrerairbag an der Schulter verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Pkw entstand ein Schaden in Höhe von rund 10.000 Euro.