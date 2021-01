per Mail teilen

Die Drusenheimer Fähre bei Greffern ist wieder im Einsatz. Für Pendler zwischen Deutschland und Frankreich steht damit ein weiterer Grenzübergang zur Verfügung. In den letzten Monaten waren das Schiff sowie die Anlegestelle modernisiert worden.

20 Jahre alt ist das noch analoge Steuerungssystem der "Drusus", der Rheinfähre zwischen Greffern und dem französischen Drusenheim. Jetzt wurde die Anlage durch ein digitales System ersetzt. Daneben wurden seit September auch Motor, Rumpf und Triebwerke saniert.

Kosten von über einer Million Euro wurden aufgeteilt

Die Kosten für die Modernisierungsarbeiten teilen sich das Land Baden-Württemberg und das Europäische Kollektiv Elsass, das die Fähre betreibt. Insgesamt kosteten die Arbeiten über eine Million Euro. Für die Pendler in der Region ist die Drusenheimer Fähre ein wichtiger Grenzübergang. In den letzten Monaten mussten sie rund 25 Kilometer Umweg in Kauf nehmen. Jetzt steht die Fähre den Pendlern wieder kostenlos zur Verfügung. Tobias Zapp berichtet: