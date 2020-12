Ein Online-Fachtag in Karlsruhe hat sich am Montag mit Antisemitismus in unserer Gesellschaft befasst. Veranstalter war das baden-württembergische Innenministerium.

Baden-Württemberg hat beim Fachtag Antisemitismus in Karlsruhe den jüdischen Mitbürgern Unterstützung zugesagt und die weitere Bekämpfung von Antisemitismus versprochen. „Der Schutz jüdischer Menschen ist und bleibt unsere besondere Verantwortung“, sagte Innenminister Thomas Strobl. Den gestrigen Fachtag bezeichnete er als Signal gegen Antisemitismus. Inzwischen sei das Internet das zentrale Medium bei der Verbreitung antisemitischer Verleumdung. Antisemitismus bei Demonstrationen gegen Corona-Maßnahmen Auch die Entwicklungen bei Anti-Corona-Demonstrationen, auf denen antisemitische Verschwörungsmythen verbreitet werden, zeigen, dass Hass und Hetze gegen Jüdinnen und Juden immer noch alltäglich sind, hieß es in der Einladung für den Fachtag. Das erfordere entschlossenes Handeln der Gesellschaft, um jüdisches Leben in Deutschland zu schützen. Online-Podiumsdiskussion aus Karlsruhe An der Online-Podiumsdiskussion aus dem Gemeindezentrum der Jüdischen Kultusgemeinde Karlsruhe nahmen Vertreterinnen der israelitischen Religionsgemeinschaft Baden teil sowie Landeskriminaldirektor Ziwey.