PaintExpo - Fachmesse für industrielle Lackiertechnik beginnt

In der Messe Karlsruhe beginnt am Dienstag die PaintExpo. Die Fachmesse für industrielle Lackiertechnik findet alle zwei Jahre statt, sie gilt als weltweit wichtigste der Branche. Mit der PaintExpo kehrt nach der Corona-Zwangspause wieder das normale Geschäft in die Messe Karlsruhe zurück. 2020 musste die Fachmesse wegen der Pandemie abgesagt werden. In diesem Jahr präsentieren rund 500 Aussteller aus dem In- und Ausland ihre Produkte und Dienstleistungen in den Messehallen. Sie reichen von der Spritzpistole über Zubehör und Verbrauchsmaterialien bis hin zu Automatisierungstechnik und speziellen Lacken für Windkraftanlagen. Die internationale Fachmesse für Lackiertechnik ist bis einschließlich Freitag geöffnet.