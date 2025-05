Cluster sind fachübergreifende Forschungsprojekte. Am Donnerstag wurde entschieden, welche baden-württembergische Universitäten die Förderung "Exzellenzcluster" erhalten.

Die Exzellenzkommission der Länder und des Bundes hat am Donnerstagabend bekannt gegeben, welche Forschungsprojekte als sogenannte "Exzellenzcluster" gefördert werden. Entschieden haben das die Mitglieder eines Expertengremiums und die für Wissenschaft und Forschung zuständigen Ministerinnen und Minister des Bundes und der Länder.

Welche baden-württembergische Universität hat wie abgeschnitten? Hier alle Ergebnisse im Überblick:

Uni Tübingen: Spitzenreiter in Baden-Württemberg

Am größten dürfte die Freude in Tübingen sein. Gleich sechs Exzellenzcluster-Anträge der Universität wurden bewilligt. Ursprünglich hatte sie sich mit neun Forschungsprojekten auf die Förderungen beworben – das sind so viele Anträge wie im gesamten Bundesland Bayern gestellt wurden.

Drei Projekte bekommen die Exzellenzförderung zum ersten Mal - darunter eine Forschung über die Entstehung der Menschheit aus biologischer und kultureller Perspektive. Drei weitere Forschungen konnten ihren Exzellenztitel von 2018 verteidigen. Dabei geht es in einer Arbeit um die Konzeption von Tumortherapien. Ein weiteres Cluster beschäftigt sich mit der Bekämpfung von Infektionskrankheiten.

Universität Heidelberg bekommt drei Exzellenzcluster

Die Universität Heidelberg hat den Zuschlag für drei von vier eingereichten Forschungsprojekten bekommen. Zu den erfolgreichen Clustern gehören zwei völlig neue Forschungsprojekte, bei denen es zum einem um den Kampf gegen Immunkrankheiten und Krebs geht und zum anderen um die Robustheit von Pflanzen. Beim dritten Projekt geht es um das Thema Digitalisierung in der 3-D-Fertigung. Es hatte bereits den Status eines Exzellenzclusters und wird nun weiter gefördert.

Die Universität zeigte sich erfreut über den Ausgang des Wettbewerbs und wertete es als hervorragenden Erfolg, drei Anträge ins Ziel bekommen zu haben. Da mehr als zwei Projekte den Zuschlag bekommen haben, hat Heidelberg die Chance, weiterhin Exzellenzuniversität zu bleiben. Die Entscheidung darüber wird im kommenden Jahr fallen.

Exzellenzcluster und ihre Förderung Cluster sind interdisziplinäre, also fachübergreifende Forschungsprojekte. Organisiert wird deren Förderung als "Exzellenzcluster" von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG). Die Ausschreibung findet alle sieben Jahre statt. Eine Universität muss mindestens zwei Exzellenzcluster vorweisen können, um den Titel "Exzellenzuniversität" beantragen zu können. Bis zu 70 Forschungsprojekte werden bedacht, 98 Förderanträge liegen der Exzellenzkommission aktuell vor. Pro Forschungsprojekt können bis zu 70 Millionen Euro beantragt werden. Für den Titel Exzellenzuniversität fließen laut KIT nochmal rund 15 Millionen Euro. Insgesamt geht es um eine Fördersumme von 687 Millionen Euro jährlich für Universitäten in ganz Deutschland. Das Land Baden-Württemberg investiert nach eigenen Angaben jährlich mehr als 30 Millionen Euro in die Exzellenz-Strategie. Zusätzlich biete man den Universitäten eine Anschubfinanzierung.

Universität Freiburg erhält zwei Exzellenzcluster

Große Freude an der Universität Freiburg. Die Deutsche Forschungsgesellschaft DFG fördert zukünftig zwei Exzellenzcluster in Freiburg mit mehreren Millionen Euro. Die Fördergelder gehen an die Forschungsprojekte "CIBSS - Zentrum für Integrative Biologische Signalstudien" und "Future Forests - Die Anpassung komplexer sozialökologischer Waldsysteme an den globalen Wandel".

Insgesamt hatte die Uni Freiburg vier Projekte ins Rennen geschickt. Ein Forschungsprojekt zur Verfassungsforschung und eines zur Materialforschung gingen bei der Entscheidung am Nachmittag leer aus. Da aber zukünftig zwei Freiburger Projekte gefördert werden, darf sich die Uni Freiburg im nächsten Schritt auch um den Status als Exzellenz-Universität bewerben.

Karlsruher Institut für Technologie (KIT) behält bestehende Exzellenzcluster

Das Karlsruher Institut für Technologie (KIT) hat zwei von drei Anträgen bewilligt bekommen. Es hatte sich mit zwei bestehenden Clustern und einem neuen Forschungsprojekt beworben. Die zwei bestehenden Cluster werden auch weiterhin gefördert, das neue Forschungsprojekt zu Grundlagen in der Quantentechnologie fand keine Berücksichtigung.

Die bisherigen Cluster sind die Projekte "3D Matter Made to Order" (gemeinsam mit der Universität Heidelberg) und "Post Lithium Storage" (gemeinsam mit den Universitäten Ulm und Gießen). Dabei geht es um Material- und Batterieforschung. Pro Cluster hat das KIT bis zu 70 Millionen Euro beantragt.

„Wir sind mehr als glücklich, dass die von uns eingereichten Forschungscluster die Jury überzeugt haben“, sagt Professor Jan S. Hesthaven, Präsident des KIT. „Das ist eine Auszeichnung für die exzellente Arbeit unserer Forschenden sowie unserer Partner und Partnerinnen. Sie zeigt auch das Vertrauen, das international in unsere Forschung gesetzt wird. Die Auszeichnung ist für uns Auftrag und Verpflichtung, diesem Vertrauen auch in Zukunft gerecht zu werden.“

Baden-Württemberg verteidige mit den Exzellenzclustern seinen Platz als außergewöhnlicher und international sichtbarer Forschungsstandort, so Ministerpräsident Kretschmann. Das Land sei attraktiv für schlaue Köpfe. Auch Wissenschaftsministerin Olschowski wertet die Entscheidung als Bestätigung für den Wissenschaftsstandort Baden-Württemberg. Sie spreche für herausragende Forschungsleistung und hohes Innovationspotenzial.

Ulm verpasst Hürde für eine Bewerbung zur Exzellenz-Uni

Für die Universität Ulm hat es nicht gereicht für eine Bewerbung als Exzellenz-Uni. Ulm ist nur mit einem Projekt durchgedrungen. Das ist aber nicht genug. Es hätten nämlich zwei Projekte sein müssen. Nur dann hätte sich die Uni für den Status Exzellenzuni bewerben können.

Dennoch wertete Uni-Präsident Michael Weber im SWR-Interview die Entscheidung der Deutschen Forschungsgesellschaft nicht gänzlich negativ: Die Förderung des Batteriespeicher-Projektes sei schließlich bestätigt worden. Man schaue weiter motiviert nach vorne. Trotzdem bedauerte er, die Hürde auf dem Weg zur Exzellenzuni verpasst zu haben. Der Status hätte Privilegien wie 15 Millionen Euro an Fördergeld alleine für den Titel versprochen. Aber auch noch mehr internationales Ansehen und letztlich Arbeitsplätze. Die Ulmer Forscher hatten sich mit zwei Exzellenzclustern beworben: Batterieforschung und Quantentechnologie.

Dieser Artikel wird laufend aktualisiert.