Am Donnerstag fällt die Entscheidung, welche Forschungsprojekte zu sogenannten "Exzellenzclustern" werden und damit Anspruch auf Förderung haben. Davon hängt auch ab, welche Hochschulen sich Exzellenzuniversitäten nennen dürfen.

Die Exzellenzkommission der Länder und des Bundes gibt am Donnerstagabend bekannt, welche Forschungsprojekte an deutschen Hochschulen als sogenannte "Exzellenzcluster" gefördert werden. Zur Kommission gehören die Mitglieder eines Expertengremiums und die für Wissenschaft und Forschung zuständigen Ministerinnen und Minister des Bundes und der Länder.

Auf dem Spiel stehen Strahlkraft, der Ruf und eine Menge Geld

Von den Exzellenzclustern hängt auch ab, welche Hochschule sich "Exzellenzuniversität" nennen darf. Um sich überhaupt als Exzellenzuniversität bewerben zu dürfen - also einen sogenannten "Vollantrag" stellen zu dürfen - muss eine Hochschule mindestens zwei Forschungsprojekte nachweisen können.

Aktuell gibt es vier Exzellenzuniversitäten in Baden-Württemberg: die Universitäten Tübingen, Heidelberg und Konstanz und das Karlsruher Institut für Technologie (KIT). Bundesweit tragen zur Zeit zehn Hochschulen diesen Titel.

Laut Deutscher Forschungsgesellschaft (DFG) soll mit der sogenannten "Exzellenzstrategie" der Wissenschaftsstandort Deutschland nachhaltig gestärkt und seine internationale Wettbewerbsfähigkeit weiter verbessert werden. Neben dem Ruf und der Strahlkraft einer Universität, geht es auch um viel Geld.

Exzellenzcluster und ihre Förderung Cluster sind interdisziplinäre, also fachübergreifende Forschungsprojekte. Organisiert wird deren Förderung als "Exzellenzcluster" von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG). Die Ausschreibung findet alle sieben Jahre statt. Eine Universität muss mindestens zwei Exzellenzcluster vorweisen können, um den Titel "Exzellenzuniversität" beantragen zu können. Bis zu 70 Forschungsprojekte werden bedacht, 98 Förderanträge liegen der Exzellenzkommission aktuell vor. Pro Forschungsprojekt können bis zu 70 Millionen Euro beantragt werden. Für den Titel Exzellenzuniversität fließen laut KIT nochmal rund 15 Millionen Euro. Insgesamt geht es um eine Fördersumme von 687 Millionen Euro jährlich für Universitäten in ganz Deutschland. Das Land Baden-Württemberg investiert nach eigenen Angaben jährlich mehr als 30 Millionen Euro in die Exzellenz-Strategie. Zusätzlich biete man den Universitäten eine Anschubfinanzierung.

Tübingen: Spitzenreiter bei Exzellenzcluster-Anträgen

Die Universität Tübingen hat insgesamt neun Anträge für Exzellenzcluster eingereicht und ist damit Spitzenreiter in Baden-Württemberg. Zu den drei bestehenden Forschungsverbünden kommen sechs neue Anträge dazu. Zum Vergleich: Ganz Bayern hat insgesamt neun Cluster eingereicht - genauso viele wie Tübingen.

Dass in Tübingen nicht allein naturwissenschaftliche Cluster dabei sind, ist eine Besonderheit. Einer der Forschungsschwerpunkte hat einen geisteswissenschaftlichen Hintergrund: Forschende der Soziologie, der Philosophie und der Theologie beschäftigen sich mit der Frage, wie das Zusammenleben in einer immer enger werdenden Welt so funktionieren kann, dass es weniger Konflikte gibt.

Das Cluster "GreenRobust" untersucht die Anpassung von Pflanzen auf äußere Umstände. Ziel ist es, die Pflanzen trotz widriger Umstände zu erhalten. Das ist wichtig für eine nachhaltige Bewirtschaftung pflanzlicher Öko- und Agrarsysteme.

Das Herz der Uni Tübingen ist der Platz vor der neuen Aula. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Bernd Weißbrod

Die Universität Heidelberg geht mit vier Bewerbungen in den Cluster-Wettbewerb. Um ihren seit 2019 bestehenden Exzellenzstatus nicht zu verlieren, schickt sie zwei neue Projekte ins Rennen: Bei "SynthImmune“ sollen mithilfe synthetischer Biologie Strukturen hergestellt werden, die dem Immunsystem im Kampf gegen Infektionskrankheiten oder Krebs helfen. Bei "GreenRobust“ kooperiert Heidelberg mit den Unis in Tübingen und Hohenheim.

Auch die beiden etablierten Heidelberger Cluster haben sich bewährt und gehen erneut an den Start: "Structures" ist ein Rundumschlag zum Thema Strukturen - in der Physik, der Mathematik und der Datenwissenschaft. "3D Matter Made to Order" - ein Gemeinschaftsprojekt mit dem KIT - hat das Ziel, die 3D-Fertigung verschiedenster Materialien vollständig zu digitalisieren. Auch für Heidelberg gilt: Werden mindestens zwei der vier Cluster gefördert, bleibt die "Ruperto Carola" Teil der Exzellenzinitiative und erhält wichtige Fördergelder vom Bund.

Das Karlsruher Institut für Technologie (KIT) hat sich mit zwei bestehenden Clustern und einem neuen Forschungsprojekt beworben. Bereits gefördert werden die Projekte "3D Matter Made to Order" (gemeinsam mit der Universität Heidelberg) und “Post Lithium Storage" (gemeinsam mit der Universität Ulm). Dabei geht es um Material- und Batterieforschung. In diese Cluster flossen nach Angaben des KIT bereits rund 50 Millionen Euro. Beide Cluster wurden erneut eingereicht in der Hoffnung auf weitere Förderung. Neu beworben hat sich das KIT mit einem Forschungsprojekt zu Grundlagen in der Quantentechnologie.

Sollte das KIT nach der Vergabe weniger als zwei Exzellenzcluster haben - den Titel "Exzellenzuniversität" also nicht mehr beantragen können - hätte das laut Institut auch Auswirkungen auf die Zahl der Promotionen und die Besetzung von Professuren. Die Folge wären unter anderem weniger Stellen. Außerdem würden Attraktivität und Strahlkraft des KIT unter dem Verlust des Titels leiden. Zumal das Institut dieses Jahr sein 200-jähriges Jubiläum feiert.

Auch die Universität Konstanz steht vor einer richtungsweisenden Entscheidung. Die Kommission prüft, ob die beiden Großforschungsprojekte "Die politische Dimension von Ungleichheit" und "Kollektives Verhalten" weiterhin als Exzellenzcluster gefördert werden. Nur wenn beide dieser Spitzenprojekte anerkannt bleiben, darf sich die Universität Konstanz erneut um den begehrten Exzellenztitel bewerben.

Seit fast 20 Jahren trägt die Universität Konstanz den Status einer Exzellenzuniversität. Sie ist eine Besonderheit, denn die anderen deutschen Exzellenzuniversitäten sind im Vergleich zu Konstanz in der Regel größer und älter. Die laufende Förderperiode des Bundes sieht eine siebenjährige Förderung mit über 50 Millionen Euro pro Cluster vor. Die kommende Förderperiode - über die jetzt entschieden wird - bis zu 70 Millionen Euro pro Cluster. Sollten nicht beide Konstanzer Projekte überzeugen, verliert die Hochschule ihren Titel.

Universität Konstanz SWR

Die Universität Freiburg geht mit vier Exzellenzcluster-Anträgen ins Rennen und hofft, damit auch den begehrten Status der Exzellenzuniversität wiederzuerlangen. Dafür müssten mindestens zwei ihrer Cluster-Anträge bewilligt werden. Das allein ist schon wichtig, denn je nach Forschungsprogramm würde die Uni Zuschüsse in Höhe von sechs bis 20 Millionen Euro erhalten.

Die vier Cluster beschäftigen sich unter anderem mit Verfassungen und deren Auswirkung auf Veränderungen in der Gesellschaft, mit anpassungsfähigeren Wäldern, globaler Gesundheit und Ernährung sowie mit Energiespeicherung und dem Drucken von Glas.

Mit den Clustern wolle die Uni "neue Wissenshorizonte für drängende gesellschaftliche Herausforderungen eröffnen", sagt Uni-Rektorin Kerstin Krieglstein. Freiburg gehörte 2007 bis 2012 zu den ersten deutschen Exzellenzunis, hat diesen Status dann aber wieder verloren. Bei der letzten Förderperiode war die Universität mit einer erneuten Bewerbung gescheitert.

Bald wieder Elite-Uni? Auch die Universität Freiburg will sich erneut um den Exzellenz-Status bewerben. dpa Bildfunk Patrick Seeger

Die Universität Ulm macht sich Hoffnungen darauf, den Status einer Exzellenzuniversität beantragen zu können. Sie bewirbt sich mit zwei Clustern: Einem zur Batterieforschung (gemeinsam mit dem KIT), der bereits im vergangenen Turnus 2019 gefördert wurde und einem zur Quantentechnologie. Sollten beide den Zuschlag für eine Förderung bekommen, könnte sich Ulm für den Titel "Exzellenzuniversität" bewerben. Im vergangenen Turnus war nur ein Cluster gefördert worden, Ulm musste auf eine Bewerbung verzichten.