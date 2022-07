Extreme Waldbrandgefahr im Raum Karlsruhe in den nächsten Tagen

per Mail teilen

Die bevorstehende Hitzewelle und die anhaltende Trockenheit lassen die Waldbrandgefahr im Raum Karlsruhe und in der Rheinebene in den kommenden Tagen extrem ansteigen. Grillplätze werden gesperrt.

Nach dem Waldbrandgefahrenindex des Deutschen Wetterdienstes wird im Großraum Karlsruhe teilweise die höchste Gefahrenstufe erreicht. Das landesweit größte Risiko sagt der Index aktuell für den Hardtwald bei Waghäusel-Kirrlach (Kreis Karlsruhe) voraus. Dort wird am Mittwoch und am Donnerstag die höchste Warnstufe erreicht. Die Forstbehörden des Landkreises bereiten gerade eine Verordnung vor, nach der demnächst sämtliche Grillplätze wegen Feuergefahr gesperrt werden sollen.

Kaum Niederschläge in der Region Karlsruhe

Seit Wochen fehlt der Niederschlag in der Region. Betroffen sei nicht mehr nur die Rheinebene, sondern auch der Kraichgau und der nördliche Rand des Schwarzwalds, so das Landratsamt Karlsruhe. Laut Deutschem Wetterdienst ist die Lage derzeit nur noch nördlich von Pforzheim bei Ispringen entspannt. Dort bestehe in den kommenden Tagen nur ein geringes Waldbrandrisiko.