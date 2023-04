Sind Lithium-Ionen-Batterien in Recyclinghöfen gefährlich? Ein Experte am KIT schätzt die Lage ein

Batterien waren in der Region in den vergangenen Monaten möglicherweise mehrmals Auslöser für Brände in Recyclingwerken. Wie gefährlich sie sind, ordnet ein Experte am KIT ein.

Vergangenen Mittwoch hielt ein Brand in einem Recyclingbetrieb in Bruchsal (Landkreis Karlsruhe) die Einsatzkräfte der Feuerwehr in Atem. Als mögliche Ursache wurde eine Batterie in der Zerkleinerungsanlage vermutet. Die Polizei bestätigte diese Annahme bislang aber nicht.

Nach Batterie-Brand in Pforzheim: Rund acht Millionen Euro Schaden

Davor sorgte letzten Sommer ein Batterie-Brand im Pforzheimer Recyclinghof Alba für Schlagzeilen: Eine Lithium-Ionen-Batterie hatte sich offenbar selbst entzündet. Sie setzte etwa 40 Tonnen Müll in Brand und hinterließ einen Gesamtschaden von rund acht Millionen Euro. Verletzt wurde niemand.

Große Batterien werden immer häufiger recycelt

Lithium-Ionen-Batterien sind immer aufladbar. Als Synonym werde auch häufig der Begriff "Akku" verwendet, erklärt Michael Mast. Er arbeitet als Sicherheitsexperte im Bereich Lithium-Ionen-Batterie am Karlsruher Institut für Technologie (KIT). Vor allem große Batterien aus dem "Consumer-Bereich" würden häufig recycelt werden. Dazu zählen zum Beispiel Akkus aus E-Bikes oder E-Rollern.

Hitzeentwicklung durch Kettenreaktion

Doch wie ist es möglich, dass sich Lithium-Ionen-Batterien selbst entzünden? Laut Mast kann es vorkommen, dass ein interner Fehler in einer einzelnen Zelle einer Batterie auftritt. "Ursachen dafür können unter anderem Fehler in der Produktion der Zelle sein", schildert er. "Beispielsweise durch Fremdkörper oder schlecht zusammengebaute Komponenten."



In der Regel kommt es dadurch zu einem Kurzschluss, wodurch sich die Zelle selbst entlädt. Das führt wiederum zu einer Wärmeentwicklung und zu einer Kettenreaktion, die sich selbst verstärkt. Die Folge: Feuer kann entstehen.

Michael Mast arbeitet seit zehn Jahren am Batterietechnikum des KIT in Eggenstein-Leopoldshafen SWR Greta Hirsch

Lithium-Ionen-Batterien sind sicher - Restrisiko bleibt aber

Nach zehn Jahren Forschung im Batterietechnikum des KIT fällt Mast's Fazit zu Lihtium-Ionen-Batterien aber grundsätzlich positiv aus. "Generell sagen wir immer, Lithium-Ionen-Batterien können als sicher eingestuft werden", führt er aus. "Wenn sie die notwendigen gesetzlichen Vorgaben erfüllen und nach dem Stand der Technik entwickelt und produziert wurden." Ein Restrisiko aber bleibe, so Mast weiter.

"Was helfen würde, wäre, die Konsumenten für das Thema zu sensibilisieren."

Korrekte Entsorgung ist das A und O

Wichtig sei eine korrekte Entsorgung, so Mast. Nicht etwa im Haus- oder Papiermüll. Der Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Karlsruhe warnt auf seiner Homepage grundsätzlich vor Batterie-Entsorgungen über die Restmüll- oder Wertstofftonne.



Sind Lithium-Ionen-Batterien kleiner als 500 Gramm, müssen aus Sicherheitsgründen die Pole vorab abgeklebt werden. Dann können sie im Anschluss an allen Wertstoffhöfen in allen Städten und Gemeinden im Landkreis abgegeben werden. Auch Vertreiber von Batterien sind verpflichtet, Altbatterien unentgeltlich zurückzunehmen.



Sind die Lithium-Ionen-Batterien größer als 500 Gramm, etwa aus Pedelecs oder Geräten der Medizintechnik, gilt ebenfalls: Vertreiber dieser Batterieart sind zur Rücknahme verpflichtet. Zudem nehmen sie ausgewählte kommunale Sammelstellen entgegen.