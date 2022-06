Die frühere Box-Weltmeisterin Regina Halmich aus Karlsruhe wird als erste Deutsche und insgesamt fünfte Frau in die Internationale Hall of Fame des Boxens aufgenommen. Zusammen mit den weltweit Größten des Boxsports in der Hall of Fame verewigt zu werden, sei ein Ritterschlag, erklärte Halmich. Die Karlsruherin erhält einen goldenen Ring sowie eine Gedenktafel mit Biografie und Foto. Die Zeremonie findet am 12. Juni in New York statt.