Die Arbeiten am Oberleitungs-Lkw-Testprojekt eWayBW auf der B462 zwischen Kuppenheim und Gernsbach verzögern sich um etwa drei Wochen. Grund ist nach Angaben des Karlsruher Regierungspräsidiums unter anderem der coronabedingte Ausfall von Arbeitskräften an der Baustelle. Im Mai und Juni soll die Oberleitungsanlage zunächst ausgiebig getestet werden. Anschließend soll sie in den Regelbetrieb gehen. Das Test-Projekt eWayBW ist auf drei Jahre angelegt und kostet rund 21 Millionen Euro.