Oberleitungs-Teststrecke mit technischen Problemen

Der Lkw-Verkehr soll in Deutschland in Zukunft klimafreundlicher unterwegs sein. Die Frage ist nur, welche Technologie den Dieselmotor ablösen könnte. Elektrische Oberleitungs-Lkws wären eine Alternative. Diese Technologie wird derzeit an mehreren Standorten in Deutschland erprobt. Eine der Teststrecken mit elektrischen Oberleitungen liegt im Murgtal an der B462 zwischen Kuppenheim und Gernsbach (Kreis Rastatt). Sie heißt eWayBW. Kaum gestartet, ruckelt das Testprojekt aber - wegen technischer Probleme.