Die Reparaturarbeiten an der Oberleitungs-Teststrecke eWayBW im Murgtal verzögern sich um zwei Wochen. Wegen Montagearbeiten wird die B462 seit vergangener Woche nachts voll gesperrt. Eigentlich sollten die Arbeiten am Freitag abgeschlossen sein, nun wird die Nachtbaustelle aber bis 4. März verlängert. Betroffen ist die Strecke Richtung Rastatt. Die nächtlichen Vollsperrungen in Richtung Gaggenau werden wie geplant bis 18. Februar beendet.