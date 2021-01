per Mail teilen

Das Oberleitung-Lkw-Projekt eWayBW im Murgtal wird erweitert: Zusätzlich soll dort ein klimafreundlicher Lastwagen des Ulmer Lkw-Herstellers Iveco getestet werden. Er wird ausschließlich mit Wasserstoff betrieben.

Ab dem Frühjahr soll die Oberleitung-Lkw-Strecke durchs Murgtal ab Kuppenheim in Betrieb gehen. An Oberleitungen werden dann auf der Bundesstraße 462 spezielle Lkw in einem Feldversuch auf einer 18 Kilometer langen Strecke unterwegs sein.

Verschiedene Technologien im Test

Bei dem Versuch sollen alternative Antriebstechnologien getestet werden. Neben fünf Oberleitungs-Hybrid-Lkw werden dabei außerdem ein reiner Elektro-Lkw von Daimler und ein vom Land aufgebauter Oberleitungs-Elektro-Lkw fahren.

"Kraftstoff" Wasserstoff

Neu dazu kommt jetzt noch ein Wasserstoff-/Brennstoffzellen-Lkw von Iveco. Das klimaneutrale Fahrzeug soll in zwei Jahren auf der Strecke zum Einsatz kommen. Auf der eWayBW-Teststrecke wird es in den nächsten drei Jahren täglich 128 Lkw-Fahrten geben.

