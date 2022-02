An der eWayBW-Oberleitungs-Teststrecke für elektrische Lkw an der B462 im Murgtal werden in Kürze umfangreiche Montagearbeiten durchgeführt. Bereits ab Montag kann es dort wegen Vorarbeiten zwischen Muggensturm und Oberndorf zu Verkehrsbehinderungen kommen. Der Streckenabschnitt wird nach Angaben des Karlsruher Regierungspräsidiums dann ab Dienstag zwischen 20 Uhr und 5 Uhr früh zunächst in Fahrtrichtung Freudenstadt vollständig gesperrt. Der Verkehr wird vor Ort umgeleitet.