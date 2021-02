Die evangelischen Kirchen in Baden-Württemberg planen einen Trauergottesdienst für die Toten in der Corona-Pandemie. Die Gedenkfeier findet am 28. Februar in der Pforzheimer Thomaskirche statt.

Unter anderem werden in dem Gottesdienst vier Menschen darüber berichten, wie ihnen das vergangene Jahr persönlich zugesetzt hat. Die Gedenkfeier findet unter dem Motto "Erinnern - klagen - hoffen" statt. Betroffene berichten von ihren Erlebnissen Von ihren Erfahrungen erzählen ein Schüler, eine Geflüchtete, ein Intensivmediziner sowie eine Frau, die ihren 87-jährigen Vater in der Weihnachtszeit durch Corona verloren hat. Eingeblendete Liedtexte und Gebete sollen es den Zuschauerinnen und Zuschauer ermöglichen, auch vor den Fernsehgeräten mitzusingen und mitzubeten. Der Gottesdienst mit den evangelischen Landesbischöfen Jochen Cornelius-Bundschuh und Frank O. July soll von 10:15 bis 11:00 Uhr live im SWR Fernsehen übertragen werden. Die beiden Landesbischöfe werden in einer Dialogpredigt auf die Geschichten der vier Menschen eingehen. "Wir wollen mit diesem Gottesdienst daran erinnern, was uns das zurückliegende Jahr alles genommen hat, und schauen, worauf wir - auch aus dem christlichen Glauben heraus - hoffen können." Wolf-Dieter Steinmann, Evangelischer Rundfunkpfarrer Auch bundesweites Gedenken an Corona-Opfer Einen bundesweiten ökumenischen Gottesdienst wollen evangelische und katholische Kirche am 18. April in Berlin feiern. Er wird vom Ratsvorsitzenden der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Heinrich Bedford-Strohm, und dem Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing, gemeinsam mit Vertretern anderer Religionen gestaltet und in der ARD übertragen.