Bei einer Online-Tagung will die Stadtsynode der Evangelischen Kirche in Karlsruhe am Freitagabend über die Entwicklung der Kirche bis 2030 beraten. Abnehmende Kirchensteuereinnahmen sowie ein anhaltender Kirchenmitgliederschwund machen ein Umdenken notwendig, heißt es in einer Mitteilung der Kirche. In diesem Veränderungsprozess wolle die Kirche auch mit der Stadtgesellschaft und ihren Akteuren aus Kunst, Politik und Wirtschaft ins Gespräch kommen und neue Perspektiven für eine Kirche in der Gesellschaft entwickeln, erklärt der Karlsruher Stadtdekan Thomas Schalla.