Sieben Meter Faszination: Weltkugel "Gaia" kommt nach Karlsruhe

In Karlsruhe gibt es das zu sehen, was sonst nur Raumfahrer zu Gesicht bekommen: den Planeten Erde von oben. Das haben die NASA und ein britischer Künstler damit zu tun.

Ab Freitag, 18 Uhr, haben Interessierte die Möglichkeit, einen Blick auf den Planeten Erde in der Evangelischen Stadtkirche Karlsruhe zu werfen. Denn "Gaia" - wie die Installation heißt - wird ab dann für insgesamt drei Wochen lang dort ausgestellt. Zur Eröffnung sind unter anderem Musik und Gespräche mit den deutschen Raumfahrern Reinhold Ewald und Ulrich Maurer geplant.

Erdoberfläche nach Aufnahmen der NASA

Das Besondere: "Gaia" ist nicht nur eine künstlerische Nachbildung der Erde, sondern auch wissenschaftlich maßstabsgerecht. Denn nach Informationen der Organisatoren wurde die Erdoberfläche von "Gaia" anhand von Aufnahmen der US-Weltraumorganisation NASA originalgetreu nachgebildet.

Sieben Meter große Weltkugel dreht sich

Die sieben Meter große Weltkugel des britischen Künstlers Luke Jerram präsentiert demnach einen sogenannten Overview-Effekt - eine Art umfassenden Blick auf den Globus wie ihn sonst nur Raumfahrer haben.

Dabei bewegt sich "Gaia" ganz so wie ihr reales Vorbild - alle vier Minuten dreht sie sich um sich selbst. Dazu ist eine Klangcollage des Künstlers zu hören. Durch Weltkugel "Gaia" sollen laut Luke Jerram Themen wie Nachhaltigkeit, Klimaschutz und Klimagerechtigkeit in den Mittelpunkt gestellt werden.

Wann kann ich Gaia in Karlsruhe sehen? Die tägliche Öffnungszeit beginnt vom 14. September bis zum 6. Oktober, jeweils um 13 Uhr mit einer dreiviertelstündigen Mittagsmusik in Kooperation mit der Hochschule für Musik Karlsruhe. Die Öffnungszeit endet jeweils um 22 Uhr mit einem Abendimpuls. Der Eintritt ist frei.

Der britische Künstler ist vor allem für seine Skulpturen, Installationen und Live-Kunstprojekte bekannt. Neben seinen Wanderausstellungen befinden sich Jerrams Kunstwerke nach eigener Aussage in über 70 ständigen Sammlungen auf der ganzen Welt - darunter im Metropolitan Museum of Art in New York, dem Shanghai Museum of Glass und der Wellcome Collection in London.

"Gaia" bereits in Dresden und Memmingen ausgestellt

Die Installation hat zwar noch keine Weltreise hinter sich - aber eine kleine Deutschlandtour: Vor Karlsruhe zog "Gaia" bereits in der Frauenkirche Dresden und in der Stadtkirche Memmingen Hunderttausende Besucherinnen und Besucher an. Auch in Großbritannien wurde "Gaia" bereits ausgestellt - wie Künstler Luke Jerram auf Instagram zeigt.

Das Projekt findet unter der Schirmherrschaft von Landesbischöfin Heike Springhart, Ministerpräsident Winfried Kretschmann und Karlsruhes Oberbürgermeister Frank Mentrup statt. Veranstalter sind die Evangelische Alt- und Mittelstadtgemeinde zusammen mit der Evangelischen Kirche in Karlsruhe und dem Kantorat an der Evangelischen Stadtkirche Karlsruhe.