Evangelische Landeskirche in Baden schrumpft weiter

Die evangelische Landeskirche in Baden mit Sitz in Karlsruhe hat 2022 rund 27.000 Mitglieder verloren. Vor allem die Zahl der Kirchenaustritte ist erneut deutlich gestiegen.

Der Schrumpfungsprozess der evangelischen Landeskirche in Baden hat sich weiter beschleunigt. Mehr als 22.000 Mitgliederinnen und Mitglieder traten im vergangenen Jahr aus der Kirche aus. Das sind 33 Prozent mehr als im Vorjahr. Außerdem hat die Landeskirche etwa 5.000 Mitglieder durch Wohnortswechsel oder Todesfälle verloren.

"Die Kirchengemeinden sollten nicht nur die Menschen im Blick haben, die den Sonntagsgottesdienst besuchen."

Allerdings hätte die Anzahl der Taufen und auch der kirchlichen Hochzeiten in etwa wieder das Niveau von vor der Pandemie erreicht. Insgesamt hat die badische Landeskirche aktuell noch rund eine Million Mitgliederinnen und Mitglieder.

Kirche stößt Zukunftsprozess an

Auf den Mitgliederschwund hatte die Kirchenverwaltung am ersten Märzwochenende mit einer Zukunftstagung reagiert, die sich mit den aktuellen Fragen und Herausforderungen auseinandersetzte. Daran nahmen rund 380 Kirchenmitarbeiterinnen und -mitarbeiter aus ganz Baden teil.

"Nichts muss bleiben, wie es ist, und das eröffnet mir einen neuen Horizont."

Wohin sich die Kirche der Zukunft entwickeln kann, das zeigten zahlreiche Projekte, so die Landesbischöfin -so beispielsweise die ökumenische Citykirchenarbeit in Pforzheim, die mit Narrengottesdiensten, Theaterstücken, Jazzvesper und zahlreichen verschiedenen Angeboten in der Schlosskirche mitten in der Stadt. Der angestrebte Reformprozess trägt den Titel "ekiba2032" - also evangelische Kirche Baden 2032.