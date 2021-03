per Mail teilen

Bei Baggerarbeiten ist am Donnerstag in Weingarten (Landkreis Karlsruhe) eine Gasleitung beschädigt worden, Gase traten aus. Vorsorglich wurden umliegende Wohnhäuser evakuiert und die Straße gesperrt. Nachdem das Leck durch eine Fachfirma geschlossen wurde, konnten die Anwohner in ihre Wohnhäuser zurückkehren. Durch den Gasaustritt wurden keine Personen verletzt.