Ab Donnerstag sollen in der Gemeinschaftsunterkunft des Landkreises in Stutensee rund 20 ehemalige Ortskräfte aus Afghanistan untergebracht werden, die im Zuge der Machtübernahme der Taliban evakuiert wurden. Nach Angaben der Stadt hat das Landratsamt die Unterkunft dafür wieder in Betrieb genommen. Es sei vorgesehen, die Geflüchteten schnellstmöglich mit entsprechenden Plätzen in Anschlussunterbringungen zu versorgen, teilte das Amt für Integration mit.