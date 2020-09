Die Europahalle in Karlsruhe soll für rund 30 Millionen Euro saniert werden. Durch einen neuen Fördertopf der Bundesregierung könnte die Stadt bei den Kosten spürbar entlastet werden.

Der stellvertretende Vorsitzende des Bundestags-Haushaltsausschusses, Martin Gerster (SPD), informierte sich am Dienstag in Karlsruhe über das Projekt. Die Stadt könnte für die Sanierung der Europahalle bis zu drei Millionen Euro an Zuschüssen aus einem neuen Förderprogramm des Bundes erhalten. Die Chancen dafür stünden gut, sagte Gerster dem SWR am Rande seines Besuchs.

Arbeiten sollen kommendes Frühjahr starten

Die endgültige Entscheidung über die Fördermittel will der Haushaltsausschuss des Bundestags noch im September treffen. Die Nutzung der Europahalle ist seit 2014 nur eingeschränkt mit Ausnahmegenehmigung möglich. Die 30 Millionen Euro teuren Sanierungsarbeiten sollen im kommenden Mai beginnen und bis 2023 abgeschlossen sein. Dann sollen auch wieder sportliche Großveranstaltungen möglich sein.