Europäische Mobilitätswoche beginnt

per Mail teilen

Ab heute findet die "Europäische Mobilitätswoche" statt. Erstmals nimmt auch die Stadt Rastatt daran teil. Die Themenwoche möchte neue Möglichkeiten nachhaltiger Mobilität vorstellen. Während der Themenwoche gibt es verschiedene Aktionstage. Am Freitag geht es beispielsweise um die kreative Umgestaltung von Parkplätzen. Von 16 bis 19 Uhr finden verschiedene Aktionen in der Sackgasse der Bahnhofsstraße statt, unter anderem gibt es Live-Musik. Der Dienstag ist ein Rad-Aktionstag, der Karlsruher Verkehrsverbund wird das Fahrradleihsystem "nextbike" vorstellen und die Polizei bietet Rad-Checks an.