Im Rahmen der Bauarbeiten zur Karlsruher Kombilösung kommt es in den kommenden Tagen zu Einschränkungen des Autoverkehrs in der Kriegsstraße. Betroffen ist vor allem der Bereich rund um die Kreuzung am Ettlinger Tor. Nach Angaben der Karlsruher Schieneninfrastruktur- Gesellschaft wird am Sonntag die Kriegsstraße zwischen Karlstraße und Ritterstraße gesperrt, um den vorletzten Kran abbauen zu können. Am Dienstag und Mittwoch kommender Woche erfolgen Umbauarbeiten der provisorischen Verkehrsführung an der Kreuzung Ettlinger Tor. Für die neue Verkehrsführung muss auch die Ampel abgeschaltet und dann umgebaut werden. Daher ist an diesen beiden Tagen - und eventuell noch am Donnerstag - die Durchfahrt für Autos an der Straßenkreuzung Ettlinger Tor aus Sicherheitsgründen nicht möglich.