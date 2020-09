Der unter Verdacht des Kindesmissbrauchs stehende Erzieher einer Rastatter Kindertagesstätte hat auch in einer anderen Kita gearbeitet. Die Stadt will jetzt die betroffenen Eltern informieren.

Bereits im Jahr 2016 soll der Erzieher für ein Jahr in der städtischen Kita Rheinau-Nord gearbeitet haben, hieß es von der Stadt Rastatt. Dort soll es aber nach derzeitigen Erkenntnissen zu keinen Übergriffen gekommen sein. Trotzdem sollen die Eltern von 23 Kindern Ende des Monats zu einer Informationsveranstaltung eingeladen werden.

Weil die Kinder mittlerweile in eine Grundschule gehen, werden auch dort die Lehrer sensibilisiert. In der vergangenen Woche wurde der Erzieher wegen des Verdachts auf sexuellen Missbrauch an mehreren Kindern in einer katholischen Einrichtung in Rastatt-Wintersdorf festgenommen.

