Einen Audiospaziergang zu 60 Jahren deutsch-türkischem Anwerbeabkommen bietet das Badische Staatstheater Karlsruhe an. Am Samstag will das Künstlerinnenkollektiv Irem Aydin und Özlem Özgür Erzählungen und Melodien von Gastarbeiterinnen und Gastarbeitern hörbar machen, teilte das Theater mit. Im Mittelpunkt stehe die Frage nach den Menschen, die vor 60 Jahren in Karlsruhe angekommen und bis heute geblieben sind.