Eine Frau ist am Samstag trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen durch Ersthelfer im REWE-Einkaufsmarkt in Bretten (Kreis Karlsruhe) gestorben. Die Ersthelfer werden gebeten, sich umgehend mit dem Kriminaldauerdienst des Polizeipräsidiums Karlsruhe unter in Verbindung zu setzen, da bei der Verstorbenen eine ansteckende Krankheit festgestellt wurde.