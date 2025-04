Weltraum-Container aus Lichtenau: So war der erste Testflug ins All

Die Firma ATMOS Space Cargo aus Lichtenau im Landkreis Rastatt hat einen innovativen Weltraum-Container entwickelt. Am Dienstagmorgen startete der erste Testflug. Laut Unternehmen war er ein Erfolg.

Am Dienstag gegen drei Uhr hat die Firma ATMOS Space Cargo ihren Weltraum-Container zum ersten Mal ins All geschossen. Die Kapsel Phoenix1 mit ihrem besonderen Hitzeschild ist eine neue Erfindung in der internationalen Raumfahrt und dieser Testflug war ein Meilenstein für das Start Up aus dem Landkreis Rastatt. Wichtig sind solche Weltraum-Container zum Beispiel für die sogenannten Life Sciences. In der Medizin werden in der Schwerelosigkeit Krebszellen untersucht.

Was kann ATMOS, was andere nicht können?

Güter ins All schießen und sie später wieder abholen, das können viele Unternehmen. ATMOS arbeitet mit der Phoenix-Kapsel daran, die Ladung selbstständig wieder auf die Erde zu bringen. Herzstück dieses Weltraum-Containers ist ein besonderes Hitzeschild. Cargo-Container müssen Temperaturen von 1.000 Grad Celsius aushalten können. Das in Lichtenau entwickelte Hitzeschild wäre günstiger in der Produktion als bisherige Lösungen und das vergleichsweise geringe Gewicht könnte Transportkosten sparen.

Bisher sind solche Boxen durch sehr feste und dicke Schichten geschützt, beispielsweise aus Keramik. ATMOS Space Cargo hingegen setzt auf einen selbst-aufblasbaren Hitzeschild aus einer speziellen Folie. Die soll die Fracht einerseits vor der starken Hitze schützen, andererseits soll sie im aufgeblasenen Zustand den Fall durch Luftreibung verlangsamen.

Die goldene Folie soll die Fracht vor der Hitze der Atmosphäre schützen. Sie muss 1.000 Grad Celsius standhalten. SWR

Kurzfristige Änderungen stellten Projekt aus Lichtenau vor Probleme

Der Cargo-Container wurde an Bord einer Falcon 9 Rakete des amerikanischen Unternehmens SpaceX von Elon Musk von Kalifornien aus in den Weltraum geschossen. Einige Stunden später durchdrang der Weltraumcontainer die Erdatmosphäre über Südamerika, rund 500 Kilometer weiter von der Küste entfernt, als ursprünglich berechnet. Weil SpaceX die Flugroute vor ein paar Tagen geändert hatte, waren die Testbedingungen laut dem Vorstandsvorsitzenden von ATMOS, Sebastian Klaus, noch härter.

Eine vollkommen unversehrte Kapsel hatte Klaus wegen der Änderung der Flugbedingungen nicht erwartet. Mit den jetzt gesammelten Flugdaten kann er mit seinem Team weiter an der Kapsel feilen und sie verbessern. In welchem Zustand die Kapsel letztlich auf die Erde zurückgekehrt ist, hat die Firma nicht mitgeteilt.

Ein Modell der Cargo-Kapsel von ATMOS aus Lichtenau. Pressestelle ATMOS

Kapsel aus Lichtenau verschwindet im Funkloch

Das Problem: Sieben Minuten lang ist die Kapsel wegen der Hitze während des Falls nicht mehr mit Funk zu erreichen. Grund für das Blackout ist eine Art Plasma-Schild, das sich wegen der Hitze bildet. Die Daten, die in dieser Zeit aufgezeichnet wurden, sollten manuell heruntergeladen werden. Das Herunterladen sollte in einem Kleinflugzeug stattfinden, noch während die Kapsel zur Erde stürzte. Diese Mission war nicht erfolgreich. Als Grund nannte ATMOS die ungünstige Wolkenlage. Dadurch fehlt ein wichtiger Teil der Daten.

Sebastian Klaus, Vorstandsvorsitzender von ATMOS Space Cargo. Pressestelle ATMOS

Alles in allem würde ich sagen, dass die Mission erfolgreich war.

Weltraum-Container aus Baden: Testflug war erfolgreich

ATMOS-Vorstand Sebastian Klaus ist zufrieden mit dem Verlauf der Mission. Einige Flugdaten des Containers konnten ausgewertet werden und auch Daten einiger wissenschaftlicher Experimente, die mit dem Weltraum-Container transportiert wurden.

Wie das Hitzeschild beim Wiedereintritt in die Atmosphäre funktioniert hat, scheint derzeit noch nicht klar zu sein. Die Daten seien noch nicht vollständig ausgewertet. Der nächste Testflug soll im kommenden Jahr stattfinden.