Erster Stromausfall im Stadtbahntunnel

Im neuen Stadtbahntunnel unter der Karlsruher Innenstadt ist es am Dienstag zu einer ersten größeren Panne gekommen. Wie die Verkehrsbetriebe nun mitteilten, war die Stromversorgung der Züge für rund eine Viertelstunde unterbrochen. Am Dienstagnachmittag waren die Bahnen im frisch eingeweihten Tunnel für rund 15 Minuten ohne Strom. Insgesamt elf Züge standen den Angaben der Verkehrsbetriebe zufolge vorübergehend still. Auslöser für die Panne war nach ersten Analysen eine Überspannung in der Oberleitung in der östlichen Tunnelausfahrt. In solchen Fällen wird sicherheitshalber der Strom unterbrochen. Warum es zur Überspannung kam, muss weiter untersucht werden, um weitere Fehlfunktionen zu verhindern. Während des Stromausfalls haben laut VBK alle Fahrgäste den Tunnel zu Fuß verlassen können. Beleuchtung und Rolltreppen hätten weiter über separate Stromkreise funktioniert.