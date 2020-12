Der Nordschwarzwald ist weiß: In der Nacht zum Dienstag ist der erste Schnee in der Region gefallen. Wir zeigen Impressionen der Winterlandschaft an der Schwarzwaldhochstraße.

Impressionen von der Schwarzwaldhochstraße Erster Schnee im Nordschwarzwald Es ist ordentlich Schnee gefallen: An der Schwarzwaldhochstraße hat der Wintereinbruch den Wald in eine fast unberührte Schneelandschaft verwandelt. SWR Fast eingeschneit - zumindest das Schild der Schwarzwaldhochstraße. Die Straßen sind allerdings frei... SWR ... dank der Schneeräumfahrzeuge, die wie hier im Einsatz sind. SWR Der Schnee lockt auch Wanderer in den Nordschwarzwald, wie am Dienstagmorgen Sebastian und Constanze. Das Paar aus der Südpfalz hat sich extra auf den Weg gemacht, um die verschneite Landschaft am Mehliskopf zu erkunden. SWR Sie nutzen den ersten Schnee für Rodelspaß im Nordschwarzwald: Charlotte und Frederike aus Ettlingen (Kreis Karlsruhe). SWR Wollte eigentlich durch den Schnee toben: Hund Annie aus Karlsruhe. Weil sie sich aber beim Aussteigen aus dem Auto verletzt hat, musste sie doch im Kofferraum bleiben. SWR Eine Skiabfahrt ohne Skifahrer: wegen der Corona-Pandemie bleiben sie erstmal aus. SWR Nebulöse Aussichten: Eigentlich könnten am Freizeitcentrum Mehliskopf schon die Lifte in Betrieb sein, doch wegen der Corona-Verordnung ruht die Skisaison vorerst. Auch die beliebte Bobbahn ist im Moment geschlossen. SWR