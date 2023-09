per Mail teilen

Die Einwohner von Dobel (Kreis Calw) entscheiden am Sonntag, ob ein Baugebiet nahe einem Waldstück entstehen soll. Es ist der erste Bürgerentscheid in der Geschichte der Gemeinde.

Es geht bei dem Bürgerentscheid um einen Bebauungsplan, den der Gemeinderat von Dobel im November vergangenen Jahres beschlossen hat. Am Ortsrand an der Höhenstraße soll ein Neubaugebiet entstehen, dem 1,5 Hektar Wald weichen müssten. Um das Vorhaben wird in der Nordschwarzwaldgemeinde seit Monaten gestritten.

Bäume contra Bauplätze

Kritiker des Neubaugebiets halten die Abholzung der Bäume in Zeiten des Klimawandels für unverantwortlich und befürchten zudem hohe Erschließungskosten. Die Gegner brachten schließlich den Bürgerentscheid auf den Weg. Die Befürworter verweisen dagegen auf seit Jahren fehlendes Bauland, was das Wachstum von Dobel hemme. Das im Bebauungsplan ausgewiesene Areal sei die einzige größere Fläche im Besitz der Gemeinde, die als Bauland dienen könne.

Rund 2.000 Stimmberechtigte bei Bürgerentscheid

Die Frage auf dem Stimmzettel lautet: "Sind Sie dafür, dass der Gemeinderatsbeschluss für einen Bebauungsplan aufgehoben wird?" Um den Gemeinderatsbeschluss für ein mögliches Neubaugebiet an der Höhenstraße aufzuheben, muss die Mehrheit, mindestens aber 20 Prozent aller Wahlberechtigten, mit "Ja" stimmen. Stimmberechtigt beim Bürgerentscheid sind rund 2.000 Dobler ab 16 Jahre.

Bürgerentscheid im Vorfeld auf der Kippe

Der Bürgerentscheid wäre im Vorfeld beinahe gescheitert. Das dafür erforderliche Bürgerbegehren hatte im April die nötige Zwei-Drittel-Mehrheit im Gemeinderat um eine Stimme verfehlt. Das Landratsamt in Calw hatte dann im Nachgang entschieden, dass das Bürgervotum über das geplante Baugebiet in Dobel dennoch stattfinden kann.