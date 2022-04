Zunehmend Stau durch A8-Vollsperrung bei Pforzheim

per Mail teilen

Durch die Vollsperrung der A8 bei Pforzheim kommt es auf den Umleitungsstrecken zu immer längeren Wartezeiten für Autofahrer. Mit dem größten Verkehrsaufkommen rechnet die Polizei gegen Samstagmittag.

"Jeder sollte sich überlegen, ob er sich den Stau antun will", sagte ein Sprecher der Pforzheimer Polizei am Samstagmorgen. Das Verkehrsaufkommen werde langsam zunehmen, in der Pforzheimer Innenstadt gebe es wegen der vielen Autos schon Probleme. Die Polizei rät Autofahrern deshalb, den Bereich möglichst zu meiden.

Umfahrungsmöglichkeiten während der Vollsperrung der A8 bei Pforzheim Autobahn GmbH Niederlassung Südwest

Um die Umleitungsstraßen bei einem Unfall nicht noch mehr zu belasten, ist die Polizei mit zusätzlichen Kräften im Einsatz, um schnell reagieren zu können. Die A8 bei Pforzheim ist wegen aufwendiger Bauarbeiten seit Freitagabend und noch bis Montagfrüh fünf Uhr voll gesperrt. Der überregionale Verkehr wird über die Autobahnen A81 und A6 umgeleitet. Daniel Günther für den SWR:

Beide Fahrtrichtungen sind gesperrt

Die Sperrung der Autobahn dauert nach Angaben der Autobahn GmbH von Freitag, 8. April um 22 Uhr bis Montagmorgen, 11. April um 5 Uhr. Gesperrt sind beide Fahrtrichtungen des Teilstücks bei Pforzheim zwischen Karlsruhe und Stuttgart.

Der überregionale Verkehr wird während der Vollsperrung am Wochenende großräumig zwischen dem Autobahndreieck Leonberg und dem Kreuz Walldorf über die A81 und die A6 umgeleitet. Über integrierte Stauwarnanlagen mit CB-Funk-Warnung können sich vor allem Lkw-Fahrer über die aktuellen Verkehrsverhältnisse und Staus informieren.

Bauarbeiten an der Kreisstraßen- und Bahnbrücke an der A8 zwischen Niefern-Öschelbronn und Eutingen Autobahn GmbH Niederlassung Südwest

Grund für die Vollsperrung sind umfangreiche Brückenbauarbeiten, die die Bauleitung der Niederlassung Südwest an diesem Wochenende gebündelt durchführen will.

Projekt Enztalquerung

Die Arbeiten über das gesamte Wochenende hinweg sind Teil des Projekts "Enztalquerung", das die Autobahn GmbH seit Oktober 2021 umsetzt. Ziel ist, die A8 im Abschnitt zwischen Pforzheim-Süd und Pforzheim-Nord von vier auf sechs Spuren zu verbreitern, damit die vielen Autos einfacher vorankommen.

Zur Erweiterung der Enztalquerung gehören weitere Maßnahmen: der vierspurige Ausbau der B10 bei der Anschlussstelle Pforzheim-Ost, die Modernisierung der Rast- und Toilettenanlage Pforzheim-Süd und der Bau neuer Lärmschutzwälle für angrenzende Ortsteile.