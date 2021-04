Frostige Nächte machen den Winzern im Rebland und der Ortenau zu schaffen. Die Minustemperaturen haben in einigen Lagen einen Teil der Reben so geschädigt, dass sie große Verluste befürchten.

Ein malerischer Weinberg hinter Bühl in Altschweier im Landkreis Rastatt. Hier steht Winzer Axel Bauer zwischen einem Hektar voller Reben in Südlage, die in diesem Jahr keine Ernte bringen werden. Die Knospen an den Weinreben sind zum großen Teil erfroren.

Wo sonst die kalte Luft weiter ins Tal abwandern kann, ist hier die geographische Konstellation ungünstig. Die Minusgrade bleiben über längere Zeit konstant und lassen die Knospen erfrieren.

Frostschäden auch in anderen Regionen

So wie Axel Bauer geht es nun einigen Winzern. Laut dem Badischen Weinbauverband mit Sitz in Freiburg betrifft das sogenannte Frostereignis auch Weinberge im Markgräflerland und am Kaiserstuhl. Müller-Thurgau, Gutedel, aber auch Sorten wie der Lemberger im Zabergäu bei Heilbronn haben Schaden genommen und das auf bis zu 40 Prozent der Flächen, wie der Württembergische Weinbauverband in Weinsberg bestätigt.

Mit so einem Frostereignis habe man nach diesem Winter nicht mehr gerechnet. Axel Bauer hat eine andere Erklärung: der Winter war nicht kalt, sagt er, deshalb haben die Pflanzen früh Triebe entwickelt die nun erfroren sind. Für die meisten der früh austreibenden Sorten gibt es aber noch die Hoffnung, dass sie sich einigermaßen wieder erholen. Zum Glück hat Bauer noch andere Rebsorten, ihm wird der Wein laut eigener Aussage nicht ausgehen. Aber es ist ein Rückschlag für ihn und viele seiner Kollegen.