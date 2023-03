Mit Bussen aus Berlin - Erste Ukraine-Flüchtlinge in der Messe Karlsruhe angekommen

In der Messe Karlsruhe sind die ersten Flüchtlinge aus der Ukraine eingetroffen. In der Nacht auf Donnerstag wurden rund 150 Personen in der dm-Arena empfangen.

Die Flüchtlinge werden in der größten Karlsruher Messehalle versorgt, registriert und auf Covid getestet. Das Regierungspräsidium hat eine Messehalle angemietet und über 1.000 Schlafplätze eingerichtet. Die Geflüchteten sollen auf Stadt- und Landkreis verteilt werden. Empfang mit Registrierung und Corona-Test Unter den nahezu 150 Personen, die mit den ersten Bussen angekommen sind, befinden sich vorwiegend Familien mit Kindern sowie einzelne Männer. Das Gelände wird außen streng von Mitarbeitern einer Sicherheitsfirma bewacht, nur Personen mit Zugangsberechtigung dürfen passieren. Die Flüchtlinge betreten die Messehalle durch das Foyer. Dort werden sie zuerst auf Corona getestet und registriert. Danach beziehen sie die Räume in der Messehalle, die mit bis zu sechs Betten ausgestattet sind. "Unser Vater ist in unserer Heimatstadt geblieben, um das Land zu verteidigen." Erste Flüchtinge werden in der Messe Karlsruhe versorgt SWR Bei Essen und Gesprächen zur Ruhe kommen In der Halle herrscht eine ruhige, teilweise sogar positive Atmosphäre. Kinder spielen Fangen und Erwachsene sitzen an den aufgestellten Tischen, um ihre Handys zu laden oder sich miteinander zu unterhalten. Viele freuen sich über das warme Essen. Schwieriger als erwartet ist die Kommunikation zwischen Helfern und Geflüchteten. Wesentlich weniger Menschen als zunächst erwartet beherrschen die englische Sprache. Zwei Helfer können durch Russisch-Kenntnisse punkten, ansonsten wird auf Gestiken, Handzeichen und Übersetzungstabellen zurückgegriffen. Flüchtlinge warten auf Unterbringung in Städten und Kreisen Bislang sind wesentlich weniger Flüchtlinge als erwartet in die Karlsruher Messehalle gekommen. Zunächst war von täglich bis zu 1.000 die Rede. Die Messe Karlsruhe soll keine dauerhafte Unterkunft für die Geflüchteten sein. Sie werden in einem nächsten Schritt in Städten und Gemeinden in der Region untergebracht. Die Menschen aus der Ukraine sollen höchstens zwei Tage in der dm-Arena bleiben.