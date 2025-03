Erste Ernte für Cannabis-Verein in Achern

Cannabis rauchen und das völlig legal – das war eines der Prestige-Projekte der Ampelregierung, die jetzt abgewählt wurde. Seit letztem Jahr darf jeder Cannabis in kleinen Mengen anbauen und konsumieren und Menschen können sich auch in Cannabis-Vereinen zusammenschließen. Damit soll der Schwarzmarkt eingedämmt werden. Kritiker sagen, dass dadurch der Schwarzmarkt erst angekurbelt wird. Fakt ist: in Baden-Württemberg haben sich viele Cannabis-Vereine gegründet. Am weitesten ist der Cannabis-Club in Achern im Ortenaukreis. Dort wird jetzt zum ersten Mal geerntet.