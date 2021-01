Durch überfrierende Nässe haben sich in der Region am frühen Morgen erste Unfälle ereignet. Nach Angaben der Polizei ist vor allem die B36 betroffen. Bei Bietigheim und Durmersheim (beide Landkreis Rastatt) haben sich Fahrzeuge überschlagen. In beiden Fällen blieben die Insassen unverletzt. In der Ausfahrt bei Leopldshafen (Kreis Karlsruhe) hat sich ein Lkw quergestellt. Die Fahrbahnen im Schwarzwald sind spiegelglatt.