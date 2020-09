Nach den Sommerferien gab es in Karlsruhe und Pforzheim erste Corona-Fälle an Schulen und in einer Kita. Mehr als 100 Kontaktpersonen sind deshalb in Quarantäne.

Nach dem Schulstart am vergangenen Montag ist in Pforzheim nach Angaben der Stadt eine Schülerin des Hebel-Gymnasiums positiv getestet worden. Deshalb müssen nun 51 Schüler - und damit die gesamte Kursstufe - sowie vier Lehrer für 14 Tage in Quarantäne. Da die mit Covid-19 infizierte Schülerin auch einen Kooperationskurs am Reuchlin-Gymnasium besucht hatte, sind auch dort eine Lehrkraft und zehn Jugendliche sowie sechs Jugendliche des Theodor-Heuss-Gymnasiums betroffen.

Auch in Karlsruhe gab es Corona-Fälle an Schulen

Auch in Karlsruhe gab es an mehreren Schulen Corona-Fälle. So sind am Otto-Hahn-Gymnasium sieben Lehrkräfte und eine Klasse in Quarantäne. Zudem sind in der Europaschule Karlsruhe zwei Grundschulklassen vom Unterricht ausgeschlossen. Auch in einer Kita in Bretten (Kreis Karlsruhe) hat sich eine Mitarbeiterin infiziert. Neben ihr sind deshalb 18 Kinder in Quarantäne.

Keine Corona-Fälle sind dagegen im Stadtkreis Baden-Baden sowie dem Landkreis Rastatt und dem Enzkreis bekannt.