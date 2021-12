Karlsruher Milliardenprojekt: Die Kombilösung wird am Samstag offiziell eröffnet

per Mail teilen

Samstag, 14 Uhr ist es soweit: Die unterirdischen Haltestellen werden zeitgleich geöffnet und dann dürfen die Karlsruherinnen und Karlsruher die Kombilösung erkunden. Mit dabei ist Ministerpräsident Kretschmann.

Damit die Karlsruher die neuen Haltestellen und den Liniennetzplan in Ruhe erkunden können, wurde der Fahrplanwechsel extra einen Tag vorgezogen. Eigentlich wäre der bundesweite Fahrplanwechsel erst am Sonntagmorgen. Für Karlsruhe hat man eine Ausnahme gemacht.

Stadtprominenz eröffnet die neuen Haltestellen zeitgleich

Um 14 Uhr werden die sieben neuen Haltestellen zeitgleich von Karlsruher Promis geöffnet. Mit dabei sind unter anderem Oberbürgermeister Frank Mentrup (SPD), Zoodirektor Matthias Reinschmidt, KIT-Präsident Holger Hanselka, Messe-Geschäftsführerin Britta Wirtz und der Intendant des Badischen Staatstheaters Ulrich Peters. Auch Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) kommt zur Eröffnung des Karlsruher Milliardenprojekts.

Die eigentliche Eröffnungsfeier fällt coronabedingt recht klein aus, es gibt also kein Bürgerfest oder ähnliches. Allerdings wird die Eröffnung der Haltestellen von Musikern begleitete, die danach auch auf den Bahnsteigen spielen.

Straßenbahnen fahren bereits am Samstag nach neuem Fahrplan

Für den Rest des Samstags fahren alle Straßenbahnlinien der Verkehrsbetriebe Karlsruhe, also die Linien 1, 2, 3, 4, und 5, und die Linie S 2 bereits nach dem neuen Liniennetzplan. Die Stadtbahnen der Albtalverkehrsgesellschaft fahren wegen der Verbindung ins DB-Netz am Samstag noch nach dem alten Plan und wechseln erst zum offiziellen bundesweiten Fahrplanwechsel am Sonntagmorgen.

Mit der Fertigstellung des Stadtbahntunnels geht ein Jahrhundertprojekt zu Ende. Seit zwölf Jahren wurde an der Kombilösung gebaut. Die Stadt war jahrelang durch ihre Baustellen und Umleitungen geprägt. Der zweite Teil der Kombilösung, der Autotunnel unter der Kriegsstraße, wird allerdings erst im Frühjahr 2022 fertig.