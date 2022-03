Karlsruher Kombilösung: Verkehr läuft nach Plan

Drei Tage nach der Eröffnung des Karlsruher Stadtbahntunnels haben die Verkehrsbetriebe Karlsruhe und die Albtal-Verkehrs-Gesellschaft eine erste positive Zwischenbilanz gezogen.

Der Geschäftsführer der Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK), Alexander Pischon, ist mit dem Start sehr zufrieden.Technisch laufe auf den Schienen bislang alles reibungslos. So konnten laut VBK in den ersten Tagen alle Bahnen planmäßig den Tunnel passieren. Für eine profunde Bewertung des Tunnelbetriebs sei es allerdings noch zu früh, hieß es. Dazu müsse man sich die nächsten paar Tage anschauen, wenn der Berufs- und Schülerverkehr mit hohem Fahrgastaufkommen belastbarere Ergebnisse bringt.

Viel Andrang in den U-Bahn-Stationen

Auch von den Bürgern bekomme man viel positive Rückmeldung. Sowohl am Wochenende als auch im ersten Berufsverkehr am Montag habe man den Andrang in den U-Bahn-Stationen gut abwickeln können.

"Nachdem so viel Arbeit, Schweiß und auch so manche Träne in den letzten Jahren in dieses Projekt geflossen ist, haben wir uns sehr über die vielen schönen Rückmeldungen gefreut. Das macht uns sehr stolz."

Anzeige und Fahrstühle an Haltestellen funktionieren nicht immer

Trotzdem gebe es noch ein paar Kinderkrankheiten, so die VBK. Unter anderem sollen Fahrstühle an den neuen Haltestellen nicht immer funktioniert haben. Auch die Fahrgastinformations-Anzeige war teilweise fehlerhaft. An diesen Stellschrauben soll laut VBK-Geschäftsführer Alexander Pischon in den nächsten Wochen noch gedreht werden. Zudem werden in den kommenden Tagen und Wochen noch Restarbeiten im Tunnel durchgeführt.